INZONE Budsが売れてる！ ゲーミングヘッドセット人気ランキングTOP10 2025/12/15
実売データ
2025/12/15 17:00
「BCNランキング」2025年12月1日～7日の日次集計データによると、ゲーミングヘッドセットの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 INZONE Buds ホワイト
WF-G700N(W)（ソニー）
2位 INZONE Buds ブラック
WF-G700N(B)（ソニー）
3位 G335 Corded Gaming Headset ブラック
G335BK（ロジクール）
4位 Razer BlackShark V2 X Black
RZ04-03240100-R3M1（Razer）
5位 SteelSeries Arctis GameBuds for PlayStation White
61682（SteelSeries）
6位 G321 LIGHTSPEED Wireless Gaming Headset Black
G321-BK（ロジクール）
7位 PRO X 2 LIGHTSPEED Wireless Gaming Headset ブラック
G-PHS-005WLBK（ロジクール）
8位 Razer BlackShark V2 Pro 2023 EDITION Black
RZ04-04530100-R3M1（Razer）
9位 SteelSeries Arctis GameBuds for PlayStation Black
61680（SteelSeries）
10位 INZONE H9 II ブラック
WH-G910N(B)（ソニー）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
※Amazonのアソシエイトとして、BCN＋Rは適格販売により収入を得ています。