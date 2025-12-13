「EOS R10」が首位に！　ミラーレス一眼 人気ランキングTOP10　2025/12/13

「BCNランキング」2025年12月1日～7日の日次集計データによると、ミラーレス一眼の実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 EOS R10・RF-S18-150 IS STM レンズキット
EOSR10-18150ISSTMLK（キヤノン）
2位 VLOGCAM ZV-E10 II ダブルズームレンズキット ブラック
ZV-E10M2X(B)（ソニー）
3位 EOS R50・ダブルズームキット ブラック
EOSR50BK-WZK（キヤノン）
4位 EOS R50・ダブルズームキット ホワイト
EOSR50WH-WZK（キヤノン）
5位 FUJIFILM X-M5 XC15-45mmレンズキット シルバー
F X-M5LK-1545-S（富士フイルム）
6位 Z50II ダブルズームキット
Z50II ダブルズームキット（ニコン）
7位 LUMIX G100D Wキット
DC-G100DW-K（パナソニック）
8位 VLOGCAM ZV-E10 II パワーズームレンズキット ブラック
ZV-E10M2K(B)（ソニー）
9位 FUJIFILM X-M5 XC15-45mmレンズキット ブラック
F X-M5LK-1545-B（富士フイルム）
10位 α6700 高倍率ズームレンズキット
ILCE-6700M（ソニー）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
※Amazonのアソシエイトとして、BCN＋Rは適格販売により収入を得ています。