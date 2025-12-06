「VLOGCAM ZV-E10 II」連続首位！　ミラーレス一眼 人気ランキングTOP10　2025/12/6

「BCNランキング」2025年11月24日～30日の日次集計データによると、ミラーレス一眼の実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 VLOGCAM ZV-E10 II ダブルズームレンズキット ブラック
ZV-E10M2X(B)（ソニー）
2位 EOS R10・RF-S18-150 IS STM レンズキット
EOSR10-18150ISSTMLK（キヤノン）
3位 EOS R50・ダブルズームキット ブラック
EOSR50BK-WZK（キヤノン）
4位 VLOGCAM ZV-E10 II パワーズームレンズキット ブラック
ZV-E10M2K(B)（ソニー）
5位 EOS R50・ダブルズームキット ホワイト
EOSR50WH-WZK（キヤノン）
6位 Z50II ダブルズームキット
Z50II ダブルズームキット（ニコン）
7位 Z5II
Z5II（ニコン）
8位 α7C II ズームレンズキット シルバー
ILCE-7CM2L(S)（ソニー）
9位 α7C II ズームレンズキット ブラック
ILCE-7CM2L(B)（ソニー）
9位 EOS R6 Mark III ボディー
EOSR6MK3（キヤノン）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 VLOGCAM ZV-E10 II ダブルズームレンズキット ブラック
ZV-E10M2X(B)（ソニー）
2位 EOS R10・RF-S18-150 IS STM レンズキット
EOSR10-18150ISSTMLK（キヤノン）
3位 EOS R50・ダブルズームキット ブラック
EOSR50BK-WZK（キヤノン）
4位 VLOGCAM ZV-E10 II パワーズームレンズキット ブラック
ZV-E10M2K(B)（ソニー）
5位 EOS R50・ダブルズームキット ホワイト
EOSR50WH-WZK（キヤノン）
6位 Z50II ダブルズームキット
Z50II ダブルズームキット（ニコン）
7位 Z5II
Z5II（ニコン）
8位 α7C II ズームレンズキット シルバー
ILCE-7CM2L(S)（ソニー）
9位 α7C II ズームレンズキット ブラック
ILCE-7CM2L(B)（ソニー）
9位 EOS R6 Mark III ボディー
EOSR6MK3（キヤノン）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
※Amazonのアソシエイトとして、BCN＋Rは適格販売により収入を得ています。