AirPods 4が強い！　完全ワイヤレスイヤホン人気ランキングTOP10　2025/12/4

2025/12/04 12:00

　「BCNランキング」2025年11月24日～30日の日次集計データによると、完全ワイヤレスイヤホンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　AirPods 4 アクティブノイズキャンセリング搭載
MXP93J/A（アップル）

2位　AirPods 4
MXP63J/A（アップル）

3位　AirPods Pro 3
MFHP4J/A（アップル）

4位　INZONE Buds ホワイト
WF-G700N(W)（ソニー）

5位　SOLID BASS ワイヤレスイヤホン ブラック
ATH-CKS50TW2 BK（オーディオテクニカ）

6位　JBL Wave Buds Black
JBLWBUDSBLK（ハーマンインターナショナル）

7位　QuietComfort Ultra Earbuds (第2世代) ブラック
QuietComfort Ultra Earbuds (ﾀﾞｲ2ｾﾀﾞｲ) ﾌﾞﾗｯｸ（BOSE）

8位　ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット ブラック
WF-C700N(B)（ソニー）

9位　INZONE Buds ブラック
WF-G700N(B)（ソニー）

10位　Soundcore Liberty 5 ミッドナイトブラック
A3957N11（Anker）
 
AirPods 4 アクティブノイズキャンセリング搭載


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
