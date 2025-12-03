ZDR055が売れてる！　ドラレコ人気ランキングTOP10　2025/12/3

実売データ

2025/12/03 12:00

　「BCNランキング」2025年11月17日～23日の日次集計データによると、ドライブレコーダー（ドラレコ）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　ドライブレコーダー
ZDR055（コムテック）

2位　ドライブレコーダー
ZDR018（コムテック）

3位　ドライブレコーダー
ZDR065（コムテック）

4位　ドライブレコーダー
HDR003（コムテック）

5位　ドライブレコーダー
ZDR027（コムテック）

6位　ドライブレコーダー
HDR204G（コムテック）

7位　前方撮影ドライブレコーダー
DRV-R30S（JVCケンウッド）

8位　ドライブレコーダー
ZDR043（コムテック）

9位　ドライブレコーダー
ZDR048（コムテック）

10位　デジタルミラー型ドライブレコーダー
VREC-MS700D（パイオニア）
 
ZDR055


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
