BRAVIA 5「K-55XR50」が連続首位！　4Kテレビ人気ランキングTOP10　2025/12/2

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

「BCNランキング」2025年11月17日～23日の日次集計データによると、BS・CS 4Kチューナー搭載テレビ（4Kテレビ）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位 BRAVIA 5K-55XR50（ソニー）2位 REGZA43Z670R（TVS REGZA）3位 REGZA55Z875R（TVS REGZA）4位 BRAVIA 5K-65XR50（ソニー）5位 REGZA43M550R（TVS REGZA）6位 BRAVIAKJ-43X75WL（ソニー）7位 BRAVIA 7K-55XR70（ソニー）8位 BRAVIA 7K-65XR70（ソニー）9位 REGZA50M550L（TVS REGZA）10位 43P7K43P7K（TCL Corporation）