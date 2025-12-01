「INZONE Buds ホワイト」が強い！　ゲーミングヘッドセット人気ランキングTOP10　2025/12/1

  • ホーム
実売データ

2025/12/01 17:00

　「BCNランキング」2025年11月17日～23日の日次集計データによると、ゲーミングヘッドセットの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　INZONE Buds ホワイト
WF-G700N(W)（ソニー）

2位　INZONE Buds ブラック
WF-G700N(B)（ソニー）

3位　G335 Corded Gaming Headset ブラック
G335BK（ロジクール）

4位　Razer BlackShark V2 X Black
RZ04-03240100-R3M1（Razer）

5位　INZONE H9 II ブラック
WH-G910N(B)（ソニー）

6位　Razer BlackShark V2 X White
RZ04-03240700-R3M1（Razer）

7位　SteelSeries Arctis GameBuds for PlayStation White
61682（SteelSeries）

8位　G733 LIGHTSPEED Wireless RGB Gaming Headset ブラック
G733-BKn（ロジクール）

9位　G321 LIGHTSPEED Wireless Gaming Headset Black
G321-BK（ロジクール）

10位　G333 Gaming Earphones ブラック
G333-BK（ロジクール）

10位　SteelSeries Arctis GameBuds for PlayStation Black
61680（SteelSeries）
 
INZONE Buds ホワイト


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
