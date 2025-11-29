  • ホーム
  • REGZAゲーミングモニターが売れてる！　ゲーミングディスプレー人気ランキングTOP10　2025/11/29

2025/11/29 17:00

　「BCNランキング」2025年11月17日～23日の日次集計データによると、ゲーミングディスプレーの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　REGZAゲーミングモニター
RM-G276N（TVS REGZA）

2位　MOBIUZ EX251
EX251（BenQジャパン）

3位　REGZAゲーミングモニター
RM-G245N（TVS REGZA）

4位　VG258QR
VG258QR（ASUS）

5位　VA249HG
VA249HG（ASUS）

6位　Xiaomi Curved Gaming Monitor G34WQi
C34WQBA-RGGL（Xiaomi）

7位　G242L E14
G242L E14（MSI）

8位　34M2C3500L/11
34M2C3500L/11（フィリップス）

9位　LG UltraGear OLED
27GX700A-B（LGエレクトロニクス）

10位　24GS60F-B
24GS60F-B（LGエレクトロニクス）
 
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
