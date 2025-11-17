「INZONE Buds ホワイト」連続首位！ ゲーミングヘッドセット人気ランキングTOP10 2025/11/17
実売データ
2025/11/17 17:00
「BCNランキング」2025年11月3日～9日の日次集計データによると、ゲーミングヘッドセットの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 INZONE Buds ホワイト
WF-G700N(W)（ソニー）
2位 G435 LIGHTSPEED Wireless Gaming Headset ブルー＆ラズベリー
G435BL（ロジクール）
3位 Razer BlackShark V2 X Black
RZ04-03240100-R3M1（Razer）
4位 INZONE Buds ブラック
WF-G700N(B)（ソニー）
5位 G333 Gaming Earphones ブラック
G333-BK（ロジクール）
6位 Razer BlackShark V2 X White
RZ04-03240700-R3M1（Razer）
7位 G335 Corded Gaming Headset ブラック
G335BK（ロジクール）
8位 G431 7.1 Surround Gaming Headset
G431（ロジクール）
9位 スプラトゥーン3 ホリ ゲーミングヘッドセット スタンダード for Nintendo Switch
NSW-406（ホリ）
10位 G321 LIGHTSPEED Wireless Gaming Headset Black
G321-BK（ロジクール）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
