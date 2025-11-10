売れてるのは「INZONE Buds ホワイト」　ゲーミングヘッドセット人気ランキングTOP10　2025/11/10

INZONE Buds ホワイト

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

「BCNランキング」2025年10月27日～11月2日の日次集計データによると、ゲーミングヘッドセットの実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位 INZONE Buds ホワイトWF-G700N(W)（ソニー）2位 G335 Corded Gaming Headset ブラックG335BK（ロジクール）3位 Razer BlackShark V2 X WhiteRZ04-03240700-R3M1（Razer）4位 JBL Quantum 360 WirelessJBLQTUM360BLK（ハーマンインターナショナル）5位 Razer BlackShark V2 X BlackRZ04-03240100-R3M1（Razer）6位 INZONE Buds ブラックWF-G700N(B)（ソニー）7位 G333 Gaming Earphones ブラックG333-BK（ロジクール）8位 G431 7.1 Surround Gaming HeadsetG431（ロジクール）9位 INZONE H9 II ブラックWH-G910N(B)（ソニー）10位 Razer Hammerhead V3 Wired EarbudsRZ12-05590100-R3AC（Razer）