【エリア別】「arrows We2 FCG02」が首位に！　東京圏のAndroidスマホ人気ランキングTOP10　2025/11/10

実売データ

2025/11/10 07:30

　「BCNランキング」2025年10月27日～11月2日の日次集計データ・東京圏（東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県）によると、Androidスマートフォン（スマホ）機種別の実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　arrows We2 FCG02（FCNT）

2位　Galaxy A25 5G SCG33（SAMSUNG）

3位　Pixel 9a 128GB(au)（Google）

4位　Pixel 9a 128GB(NTT docomo)（Google）

5位　Galaxy S25(SoftBank)（SAMSUNG）

6位　AQUOS wish5 SH-52F（シャープ）

7位　arrows We2 F-52E（FCNT）

7位　Redmi 14C 8GB+256GB（Xiaomi）

9位　Xperia 10 VII SO-52F（ソニー）

10位　Galaxy A25 5G SC-53F（SAMSUNG）
 
arrows We2 FCG02


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
