「ZDR055」が首位！　ドラレコ人気ランキングTOP10　2025/11/5

ZDR055

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

「BCNランキング」2025年10月20日～26日の日次集計データによると、ドライブレコーダー（ドラレコ）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位 ドライブレコーダーZDR055（コムテック）2位 ドライブレコーダーZDR065（コムテック）3位 ドライブレコーダーZDR043（コムテック）3位 ドライブレコーダーZDR027（コムテック）5位 ドライブレコーダーZDR018（コムテック）6位 ドライブレコーダーHDR003（コムテック）7位 ドライブレコーダー ブラックDRV-350-B（JVCケンウッド）8位 ドライブレコーダーHDR204G（コムテック）9位 デジタルルームミラー型ドライブレコーダーDRV-EM4800（JVCケンウッド）10位 前後撮影対応 2カメラドライブレコーダーDRV-MR480（JVCケンウッド）