音の位置で勝負が変わる！ ゲーミングヘッドセット人気ランキングTOP10 2025/10/27
実売データ
2025/10/27 17:00
「BCNランキング」2025年10月13日～19日の日次集計データによると、ゲーミングヘッドセットの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 G733 LIGHTSPEED Wireless RGB Gaming Headset 神里綾華スペシャルエディション
G733-GE-AYA（ロジクール）
2位 INZONE Buds ホワイト
WF-G700N(W)（ソニー）
3位 Razer BlackShark V2 X Black
RZ04-03240100-R3M1（Razer）
4位 Razer BlackShark V2 X White
RZ04-03240700-R3M1（Razer）
5位 G333 Gaming Earphones ブラック
G333-BK（ロジクール）
6位 INZONE Buds ブラック
WF-G700N(B)（ソニー）
7位 PRO X Gaming Headset
G-PHS-003（ロジクール）
8位 G431 7.1 Surround Gaming Headset
G431（ロジクール）
9位 INZONE H9 II ブラック
WH-G910N(B)（ソニー）
10位 SteelSeries Arctis GameBuds for PlayStation White
61682（SteelSeries）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
※Amazonのアソシエイトとして、BCN＋Rは適格販売により収入を得ています。