音の位置で勝負が変わる！　ゲーミングヘッドセット人気ランキングTOP10　2025/10/27

実売データ

2025/10/27 17:00

　「BCNランキング」2025年10月13日～19日の日次集計データによると、ゲーミングヘッドセットの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　G733 LIGHTSPEED Wireless RGB Gaming Headset 神里綾華スペシャルエディション
G733-GE-AYA（ロジクール）

2位　INZONE Buds ホワイト
WF-G700N(W)（ソニー）

3位　Razer BlackShark V2 X Black
RZ04-03240100-R3M1（Razer）

4位　Razer BlackShark V2 X White
RZ04-03240700-R3M1（Razer）

5位　G333 Gaming Earphones ブラック
G333-BK（ロジクール）

6位　INZONE Buds ブラック
WF-G700N(B)（ソニー）

7位　PRO X Gaming Headset
G-PHS-003（ロジクール）

8位　G431 7.1 Surround Gaming Headset
G431（ロジクール）

9位　INZONE H9 II ブラック
WH-G910N(B)（ソニー）

10位　SteelSeries Arctis GameBuds for PlayStation White
61682（SteelSeries）
 
G733 LIGHTSPEED Wireless RGB Gaming Headset
神里綾華スペシャルエディション


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
