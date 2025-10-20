  • ホーム
  • ゲームの没入感が仕事の集中力にも効く！　ゲーミングヘッドセット人気ランキングTOP10　2025/10/20

実売データ

2025/10/20 17:00

　「BCNランキング」2025年10月6日～12日の日次集計データによると、ゲーミングヘッドセットの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　INZONE Buds ホワイト
WF-G700N(W)（ソニー）

2位　G335 Corded Gaming Headset ブラック
G335BK（ロジクール）

3位　INZONE Buds ブラック
WF-G700N(B)（ソニー）

4位　SteelSeries Arctis GameBuds for PlayStation White
61682（SteelSeries）

5位　Razer BlackShark V2 X Black
RZ04-03240100-R3M1（Razer）

6位　SteelSeries Arctis GameBuds for PlayStation Black
61680（SteelSeries）

7位　Razer BlackShark V2 HyperSpeed Black
RZ04-04960100-R3M1（Razer）

8位　Razer BlackShark V2 X White
RZ04-03240700-R3M1（Razer）

9位　INZONE H9 II ブラック
WH-G910N(B)（ソニー）

10位　PRO X 2 LIGHTSPEED Wireless Gaming Headset ブラック
G-PHS-005WLBK（ロジクール）
 
INZONE Buds ホワイト

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
