集中力が続き“仕事の相棒”にも！　ゲーミングチェア人気ランキングTOP10　2025/10/19

Wolf グレー

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

「BCNランキング」2025年10月6日～12日の日次集計データによると、ゲーミングチェアの実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位 Wolf グレーAKR-WOLF-GREY（AKRacing）2位 Pro-X V2 グレイAKR-PRO-X/GREY/V2（AKRacing）3位 GXT720 ブラックGXT720-BLACK（GXTRACE）4位 OVERTURE ブラックAKR-OVERTURE-BLACK（AKRacing）5位 Pro-X V2 ホワイトAKR-PRO-X/WHITE/V2（AKRacing）6位 Pro-X V2 レッドAKR-PRO-X/RED/V2（AKRacing）7位 本田翼 監修オリジナルカラーモデルAKR-TSUBASA/HONDA（AKRacing）8位 極坐 V2 グレイAKR-GYOKUZA/V2-GREY（AKRacing）9位 Wolf ホワイトAKR-WOLF-WHITE（AKRacing）10位 Wolf レッドAKR-WOLF-RED（AKRacing）