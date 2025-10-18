速さと鮮やかさがゲームも仕事も変える！　ゲーミングディスプレー人気ランキングTOP10　2025/10/18

「BCNランキング」2025年10月6日～12日の日次集計データによると、ゲーミングディスプレーの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 REGZAゲーミングモニター
RM-G276N（TVS REGZA）
2位 MOBIUZ EX251
EX251（BenQジャパン）
3位 REGZAゲーミングモニター
RM-G245N（TVS REGZA）
4位 Xiaomi Curved Gaming Monitor G34WQi
C34WQBA-RGGL（Xiaomi）
5位 AOC 24G42E/11
24G42E/11（TPV Technology）
6位 Alienware AW2525HM
AW2525HM（デル）
7位 VA249HG
VA249HG（ASUS）
8位 Xiaomi ゲーミングモニター G24i
P24FCA-RGGL（Xiaomi）
9位 Alienware AW2725D
AW2725D（デル）
10位 MAG 274QF
MAG 274QF（MSI）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
