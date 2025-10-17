ゲームも仕事も一気に加速！　ゲーミングキーボード人気ランキングTOP10　2025/10/17

2025/10/17 17:00

　「BCNランキング」2025年10月6日～12日の日次集計データによると、ゲーミングキーボードの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　PRO X TKL RAPID ブラック Japanese
G-PKB-TKL-RTBK（ロジクール）

2位　Apex Pro Mini - JP
64825（SteelSeries）

3位　G213 RGB Gaming Keyboard
G213r（ロジクール）

4位　Razer Huntsman V3 Pro Tenkeyless - JP
RZ03-04981300-R3J1（Razer）

5位　G515 RAPID TKL Low-Profile Wired Gaming Keyboard ホワイト English
G515-TKL-RTWH（ロジクール）

6位　G515 RAPID TKL Low-Profile Wired Gaming Keyboard ブラック English
G515-TKL-RTBK（ロジクール）

7位　G413 TKL SE Mechanical Gaming Keyboard
G413TKLSE（ロジクール）

8位　PRO X TKL RAPID ホワイト Japanese
G-PKB-TKL-RTWH（ロジクール）

9位　PCMK JIS 2HE TKL Mechanical Gaming Keyboard White
PCMK JIS 2HE TKL Mechanical Gaming Keyboard White（Pulsar Gaming Gears）

10位　PRO Gaming Keyboard Linear
G-PKB-002LN（ロジクール）
 
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
