「腰がラク」で長時間快適！　ゲーミングチェア人気ランキングTOP10　2025/10/12

Wolf グレー

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

「BCNランキング」2025年9月29日～10月5日の日次集計データによると、ゲーミングチェアの実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位 Wolf グレーAKR-WOLF-GREY（AKRacing）2位 Pro-X V2 グレイAKR-PRO-X/GREY/V2（AKRacing）3位 RX680 ブラックRX680-BLACK（GXTRACE）4位 Wolf ホワイトAKR-WOLF-WHITE（AKRacing）5位 OVERTURE ブラックAKR-OVERTURE-BLACK（AKRacing）6位 Pro-X V2 ホワイトAKR-PRO-X/WHITE/V2（AKRacing）7位 T3 RUSH Fabric Gaming Chair (2023) - CharcoalCF-9010057-WW（Corsair）8位 Pro-X V2 レッドAKR-PRO-X/RED/V2（AKRacing）9位 本田翼 監修オリジナルカラーモデルAKR-TSUBASA/HONDA（AKRacing）10位 Wolf レッドAKR-WOLF-RED（AKRacing）