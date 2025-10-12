「ブラック」が売れてる！　コンデジ人気ランキングTOP10　2025/10/12

PIXPRO FZ55 ブラック

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

「BCNランキング」2025年9月29日～10月5日の日次集計データによると、コンパクトデジカメ（コンデジ）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位 PIXPRO FZ55 ブラックFZ55(BK)（KODAK）2位 LUMIX TZ99 ブラックDC-TZ99-K（パナソニック）3位 デジタルカメラ ブラックKC-AF11 BK（ケンコー・トキナー）4位 PIXPRO WPZ2WPZ2（KODAK）5位 LUMIX TZ99 ホワイトDC-TZ99-W（パナソニック）6位 PIXPRO FZ45 ブラックFZ45(BK)（KODAK）7位 PIXPRO FZ55 レッドFZ55(RD)（KODAK）8位 PIXPRO C1 ブラックC1(BK)（KODAK）9位 instax mini Evo Blackinstax mini Evo Black（富士フイルム）10位 LUMIX FZ85DDC-FZ85D-K（パナソニック）