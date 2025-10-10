AQUOS OLEDとREGZAが同率！　有機ELテレビ人気ランキングTOP10　2025/10/10

実売データ

2025/10/10 12:00

　「BCNランキング」2025年9月29日～10月5日の日次集計データによると、有機ELテレビの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　AQUOS OLED
4T-C55GQ3（シャープ）

1位　REGZA
48X8900L（TVS REGZA）

3位　REGZA
55X8900N（TVS REGZA）

4位　VIERA
TV-55Z90A（パナソニック）

5位　REGZA
55X8900L（TVS REGZA）

6位　VIERA
TV-55Z95A（パナソニック）

7位　VIERA
TV-55Z90B（パナソニック）

8位　AQUOS OLED
4T-C55GQ1（シャープ）

9位　VIERA
TV-55Z95B（パナソニック）

10位　VIERA
TV-48Z90B（パナソニック）
 
4T-C55GQ3

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
ギャラリーページ

※Amazonのアソシエイトとして、BCN＋Rは適格販売により収入を得ています。

データサービス・リサーチについて

お問い合わせはこちら

注目の記事

外部リンク