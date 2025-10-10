AQUOS OLEDとREGZAが同率！　有機ELテレビ人気ランキングTOP10　2025/10/10

「BCNランキング」2025年9月29日～10月5日の日次集計データによると、有機ELテレビの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 AQUOS OLED
4T-C55GQ3（シャープ）
1位 REGZA
48X8900L（TVS REGZA）
3位 REGZA
55X8900N（TVS REGZA）
4位 VIERA
TV-55Z90A（パナソニック）
5位 REGZA
55X8900L（TVS REGZA）
6位 VIERA
TV-55Z95A（パナソニック）
7位 VIERA
TV-55Z90B（パナソニック）
8位 AQUOS OLED
4T-C55GQ1（シャープ）
9位 VIERA
TV-55Z95B（パナソニック）
10位 VIERA
TV-48Z90B（パナソニック）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
