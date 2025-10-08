  • ホーム
  • 調査・市場分析
  • 【エリア別】「Galaxy A25 5G」が売れてる！　大阪圏のAndroidスマホ人気ランキングTOP10　2025/10/8

【エリア別】「Galaxy A25 5G」が売れてる！　大阪圏のAndroidスマホ人気ランキングTOP10　2025/10/8

実売データ

2025/10/08 07:30

　「BCNランキング」2025年9月22日～28日の日次集計データ・大阪圏（大阪府・京都府・兵庫県）によると、Androidスマートフォン（スマホ）機種別の実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　Galaxy A25 5G SCG33（SAMSUNG）

2位　AQUOS sense9 SH-M29 6GB+128GB（シャープ）

3位　AQUOS wish5 SH-52F（シャープ）

4位　Pixel 9a 128GB(NTT docomo)（Google）

5位　arrows We2 FCG02（FCNT）

6位　Galaxy A25 5G SC-53F（SAMSUNG）

7位　Galaxy S25(SoftBank)（SAMSUNG）

8位　Pixel 9a 128GB(au)（Google）

9位　AQUOS sense9 SH-M29 8GB+256GB（シャープ）

10位　Pixel 8a(au)（Google）
 
Galaxy A25 5G SCG33


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
ギャラリーページ

データサービス・リサーチについて

お問い合わせはこちら

注目の記事

外部リンク