AKRacing「Wolf」が首位に！　ゲーミングチェア人気ランキングTOP10　2025/10/5

2025/10/05 17:00

　「BCNランキング」2025年9月22日～28日の日次集計データによると、ゲーミングチェアの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　Wolf グレー
AKR-WOLF-GREY（AKRacing）

2位　Pro-X V2 グレイ
AKR-PRO-X/GREY/V2（AKRacing）

3位　RX680 ブラック
RX680-BLACK（GXTRACE）

4位　T3 RUSH Fabric Gaming Chair (2023) - Charcoal
CF-9010057-WW（Corsair）

4位　Wolf ホワイト
AKR-WOLF-WHITE（AKRacing）

6位　T3 RUSH Fabric Gaming Chair (2023) - Brown
CF-9010061-WW（Corsair）

7位　GTRACING フットレスト シリーズ GT200 ブラック
GT200 ブラック（Wudi Group）

8位　Nitro V2 レッド
AKR-NITRO-RED/V2（AKRacing）

8位　Pro-X V2 レッド
AKR-PRO-X/RED/V2（AKRacing）

8位　Pro-X V2 ホワイト
AKR-PRO-X/WHITE/V2（AKRacing）
 
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
