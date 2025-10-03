「G213 RGB Gaming Keyboard」連続首位！ ゲーミングキーボード人気ランキングTOP10 2025/10/3
「BCNランキング」2025年9月22日～28日の日次集計データによると、ゲーミングキーボードの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 G213 RGB Gaming Keyboard
G213r（ロジクール）
2位 PRO Gaming Keyboard Linear
G-PKB-002LN（ロジクール）
3位 G413 TKL SE Mechanical Gaming Keyboard
G413TKLSE（ロジクール）
4位 PCMK JIS 2HE TKL Mechanical Gaming Keyboard White
PCMK JIS 2HE TKL Mechanical Gaming Keyboard White（Pulsar Gaming Gears）
5位 G512 Carbon RGB Mechanical Gaming Keyboard-Linear
G512r-LN（ロジクール）
6位 PRO X TKL RAPID ホワイト Japanese
G-PKB-TKL-RTWH（ロジクール）
6位 PRO X TKL RAPID ブラック Japanese
G-PKB-TKL-RTBK（ロジクール）
8位 HyperX Alloy Core RGB
HX-KB5ME2-JP（HP）
9位 PCMK JIS 2HE TKL Mechanical Gaming Keyboard Black
PCMK JIS 2HE TKL Mechanical Gaming Keyboard Black（Pulsar Gaming Gears）
10位 Razer BlackWidow V3 Tenkeyless - Yellow Switch - JP
RZ03-03491900-R3J1（Razer）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
※Amazonのアソシエイトとして、BCN＋Rは適格販売により収入を得ています。
