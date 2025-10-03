  • ホーム
  • 調査・市場分析
  • 「G213 RGB Gaming Keyboard」連続首位！　ゲーミングキーボード人気ランキングTOP10　2025/10/3

「G213 RGB Gaming Keyboard」連続首位！　ゲーミングキーボード人気ランキングTOP10　2025/10/3

実売データ

2025/10/03 17:00

　「BCNランキング」2025年9月22日～28日の日次集計データによると、ゲーミングキーボードの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　G213 RGB Gaming Keyboard
G213r（ロジクール）

2位　PRO Gaming Keyboard Linear
G-PKB-002LN（ロジクール）

3位　G413 TKL SE Mechanical Gaming Keyboard
G413TKLSE（ロジクール）

4位　PCMK JIS 2HE TKL Mechanical Gaming Keyboard White
PCMK JIS 2HE TKL Mechanical Gaming Keyboard White（Pulsar Gaming Gears）

5位　G512 Carbon RGB Mechanical Gaming Keyboard-Linear
G512r-LN（ロジクール）

6位　PRO X TKL RAPID ホワイト Japanese
G-PKB-TKL-RTWH（ロジクール）

6位　PRO X TKL RAPID ブラック Japanese
G-PKB-TKL-RTBK（ロジクール）

8位　HyperX Alloy Core RGB
HX-KB5ME2-JP（HP）

9位　PCMK JIS 2HE TKL Mechanical Gaming Keyboard Black
PCMK JIS 2HE TKL Mechanical Gaming Keyboard Black（Pulsar Gaming Gears）

10位　Razer BlackWidow V3 Tenkeyless - Yellow Switch - JP
RZ03-03491900-R3J1（Razer）
 
G213 RGB Gaming Keyboard

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
ギャラリーページ

※Amazonのアソシエイトとして、BCN＋Rは適格販売により収入を得ています。

データサービス・リサーチについて

お問い合わせはこちら

注目の記事

外部リンク