「55X8900N」が首位！　有機ELテレビ人気ランキングTOP10　2025/10/3

2025/10/03 12:00

　「BCNランキング」2025年9月22日～28日の日次集計データによると、有機ELテレビの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　REGZA
55X8900N（TVS REGZA）

2位　AQUOS OLED
4T-C55GQ3（シャープ）

3位　VIERA
TV-55Z90A（パナソニック）

4位　VIERA
TV-55Z95A（パナソニック）

5位　AQUOS OLED
4T-C55GQ1（シャープ）

6位　AQUOS QD-OLED
4T-C55GS1（シャープ）

7位　VIERA
TV-65Z90A（パナソニック）

7位　REGZA
55X8900L（TVS REGZA）

9位　VIERA
TV-55Z90B（パナソニック）

10位　REGZA
48X8900R（TVS REGZA）
 



＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
