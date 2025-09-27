ASUS「VA249HG」連続首位！　ゲーミングディスプレー人気ランキングTOP10　2025/9/27

「BCNランキング」2025年9月15日～21日の日次集計データによると、ゲーミングディスプレーの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 VA249HG
VA249HG（ASUS）
2位 AOC 24G42E/11
24G42E/11（TPV Technology）
3位 Nitro VG0
VG240YGbmipx（日本エイサー）
4位 34M2C3500L/11
34M2C3500L/11（フィリップス）
5位 G-MASTER GB2470HSU-W6
GB2470HSU-W6（マウスコンピューター）
6位 G242L E14
G242L E14（MSI）
7位 VA279HG
VA279HG（ASUS）
8位 Koorui 23.8 Inch FHD Gaming Monitor
G2411P（HKC）
9位 MOBIUZ EX251
EX251（BenQジャパン）
10位 ZOWIE XL2540K
XL2540K（BenQジャパン）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 VA249HG
VA249HG（ASUS）
2位 AOC 24G42E/11
24G42E/11（TPV Technology）
3位 Nitro VG0
VG240YGbmipx（日本エイサー）
4位 34M2C3500L/11
34M2C3500L/11（フィリップス）
5位 G-MASTER GB2470HSU-W6
GB2470HSU-W6（マウスコンピューター）
6位 G242L E14
G242L E14（MSI）
7位 VA279HG
VA279HG（ASUS）
8位 Koorui 23.8 Inch FHD Gaming Monitor
G2411P（HKC）
9位 MOBIUZ EX251
EX251（BenQジャパン）
10位 ZOWIE XL2540K
XL2540K（BenQジャパン）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
※Amazonのアソシエイトとして、BCN＋Rは適格販売により収入を得ています。
注目の記事
外部リンク
- BCNランキング・データサービス＝https://www.bcnretail.com/dataservice/
- デジタル家電市場の動向がわかる！「サンプルデータ 無料ダウンロード」＝https://www.bcnretail.com/topics_detail20/id=178098
- デジタル・家電・流通の消費者動向を探る、マーケティングリサーチ＝https://www.bcnretail.com/topics_detail20/id=82735
- POSデータサービス（簡易版）無料体験＝https://mkt.bcnranking.jp/member/free/form.html
- 液晶ディスプレイ(LCD) 週間売れ筋ランキング＝https://www.bcnretail.com/research/ranking/list/contents_type=149