ASUS「VA249HG」連続首位！　ゲーミングディスプレー人気ランキングTOP10　2025/9/27

2025/09/27 17:00

　「BCNランキング」2025年9月15日～21日の日次集計データによると、ゲーミングディスプレーの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　VA249HG
VA249HG（ASUS）

2位　AOC 24G42E/11
24G42E/11（TPV Technology）

3位　Nitro VG0
VG240YGbmipx（日本エイサー）

4位　34M2C3500L/11
34M2C3500L/11（フィリップス）

5位　G-MASTER GB2470HSU-W6
GB2470HSU-W6（マウスコンピューター）

6位　G242L E14
G242L E14（MSI）

7位　VA279HG
VA279HG（ASUS）

8位　Koorui 23.8 Inch FHD Gaming Monitor
G2411P（HKC）

9位　MOBIUZ EX251
EX251（BenQジャパン）

10位　ZOWIE XL2540K
XL2540K（BenQジャパン）
 
VA249HG


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
