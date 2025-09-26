「G213 RGB Gaming Keyboard」が首位！ ゲーミングキーボード人気ランキングTOP10 2025/9/26
「BCNランキング」2025年9月15日～21日の日次集計データによると、ゲーミングキーボードの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 G213 RGB Gaming Keyboard
G213r（ロジクール）
2位 PRO X TKL RAPID ブラック Japanese
G-PKB-TKL-RTBK（ロジクール）
3位 PRO Gaming Keyboard Linear
G-PKB-002LN（ロジクール）
4位 PCMK JIS 2HE TKL Mechanical Gaming Keyboard White
PCMK JIS 2HE TKL Mechanical Gaming Keyboard White（Pulsar Gaming Gears）
5位 G413 TKL SE Mechanical Gaming Keyboard
G413TKLSE（ロジクール）
6位 PRO X TKL RAPID ホワイト Japanese
G-PKB-TKL-RTWH（ロジクール）
7位 PCMK JIS 2HE TKL Mechanical Gaming Keyboard Black
PCMK JIS 2HE TKL Mechanical Gaming Keyboard Black（Pulsar Gaming Gears）
8位 G512 Carbon RGB Mechanical Gaming Keyboard-Linear
G512r-LN（ロジクール）
9位 Razer BlackWidow V3 Tenkeyless - Yellow Switch - JP
RZ03-03491900-R3J1（Razer）
10位 G512 Carbon RGB Mechanical Gaming Keyboard-Tactile
G512r-TC（ロジクール）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
