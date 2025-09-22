ゲームがもっと楽しくなる！ ゲーミングヘッドセット人気ランキングTOP10 2025/9/22
実売データ
2025/09/22 17:00
「BCNランキング」2025年9月8日～14日の日次集計データによると、ゲーミングヘッドセットの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 INZONE Buds ホワイト
WF-G700N(W)（ソニー）
2位 G335 Corded Gaming Headset ブラック
G335BK（ロジクール）
3位 INZONE H9 II ブラック
WH-G910N(B)（ソニー）
4位 INZONE Buds ブラック
WF-G700N(B)（ソニー）
5位 Razer BlackShark V2 X Black
RZ04-03240100-R3M1（Razer）
6位 G431 7.1 Surround Gaming Headset
G431（ロジクール）
7位 G333 Gaming Earphones ブラック
G333-BK（ロジクール）
8位 SteelSeries Arctis GameBuds for PlayStation White
61682（SteelSeries）
9位 G435 LIGHTSPEED Wireless Gaming Headset ブラック＆ネオンイエロー
G435BK（ロジクール）
10位 SteelSeries Arctis Nova 5 Wireless Black
61670（SteelSeries）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 INZONE Buds ホワイト
WF-G700N(W)（ソニー）
2位 G335 Corded Gaming Headset ブラック
G335BK（ロジクール）
3位 INZONE H9 II ブラック
WH-G910N(B)（ソニー）
4位 INZONE Buds ブラック
WF-G700N(B)（ソニー）
5位 Razer BlackShark V2 X Black
RZ04-03240100-R3M1（Razer）
6位 G431 7.1 Surround Gaming Headset
G431（ロジクール）
7位 G333 Gaming Earphones ブラック
G333-BK（ロジクール）
8位 SteelSeries Arctis GameBuds for PlayStation White
61682（SteelSeries）
9位 G435 LIGHTSPEED Wireless Gaming Headset ブラック＆ネオンイエロー
G435BK（ロジクール）
10位 SteelSeries Arctis Nova 5 Wireless Black
61670（SteelSeries）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
※Amazonのアソシエイトとして、BCN＋Rは適格販売により収入を得ています。
注目の記事
外部リンク
- BCNランキング・データサービス＝https://www.bcnretail.com/dataservice/
- デジタル家電市場の動向がわかる！「サンプルデータ 無料ダウンロード」＝https://www.bcnretail.com/topics_detail20/id=178098
- デジタル・家電・流通の消費者動向を探る、マーケティングリサーチ＝https://www.bcnretail.com/topics_detail20/id=82735
- POSデータサービス（簡易版）無料体験＝https://mkt.bcnranking.jp/member/free/form.html
- (マイク付)ヘッドホン・イヤホン 週間売れ筋ランキング＝https://www.bcnretail.com/research/ranking/list/contents_type=156