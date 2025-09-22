シリーズ別で「iPhone 16」が強い！　2025年8月のスマホ人気ランキングTOP10　2025/9/22

iPhone 16

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

「BCNランキング」2025年8月の月次集計データによると、スマートフォン（スマホ）シリーズ別の実売台数ランキングは以下の通りとなった。位 iPhone 16（アップル）2位 iPhone 16e（アップル）3位 Pixel 9a（Google）4位 iPhone 15（アップル）5位 Galaxy A25 5G（SAMSUNG）6位 arrows We2（FCNT）7位 Pixel 8a（Google）8位 Galaxy S25（SAMSUNG）9位 AQUOS sense9（シャープ）10位 Xperia 10 VI（ソニー）