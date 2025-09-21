ブラックとグレー、どっち選ぶ？　ゲーミングチェア人気ランキングTOP10　2025/9/21

実売データ

2025/09/21 17:00

　「BCNランキング」2025年9月8日～14日の日次集計データによると、ゲーミングチェアの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　RX680 ブラック
RX680-BLACK（GXTRACE）

2位　Wolf グレー
AKR-WOLF-GREY（AKRacing）

3位　Pro-X V2 グレイ
AKR-PRO-X/GREY/V2（AKRacing）

4位　ゲーミングチェア シグナル グレー
15507（不二貿易）

5位　T3 RUSH Fabric Gaming Chair (2023) - Charcoal
CF-9010057-WW（Corsair）

6位　GTRACING フットレスト シリーズ GT200 ブラック
GT200 ブラック（Wudi Group）

7位　Pro-X V2 ホワイト
AKR-PRO-X/WHITE/V2（AKRacing）

8位　Wolf ホワイト
AKR-WOLF-WHITE（AKRacing）

9位　本田翼 監修オリジナルカラーモデル
AKR-TSUBASA/HONDA（AKRacing）

10位　Pro-X V2 レッド
AKR-PRO-X/RED/V2（AKRacing）
 
RX680 ブラック

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
※Amazonのアソシエイトとして、BCN＋Rは適格販売により収入を得ています。

