ASUS「VA249HG」が売れてる！　ゲーミングディスプレー人気ランキングTOP10　2025/9/20

「BCNランキング」2025年9月8日～14日の日次集計データによると、ゲーミングディスプレーの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 VA249HG
VA249HG（ASUS）
2位 AOC 24G42E/11
24G42E/11（TPV Technology）
3位 REGZAゲーミングモニター
RM-G245N（TVS REGZA）
4位 Nitro VG0
VG240YGbmipx（日本エイサー）
5位 XV270M3bmiiprx
XV270M3bmiiprx（日本エイサー）
6位 REGZAゲーミングモニター
RM-G276N（TVS REGZA）
7位 MOBIUZ EX251
EX251（BenQジャパン）
8位 Koorui 23.8 Inch FHD Gaming Monitor
G2411P（HKC）
9位 34M2C3500L/11
34M2C3500L/11（フィリップス）
10位 Xiaomi ゲーミングモニター G24i
P24FCA-RGGL（Xiaomi）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
