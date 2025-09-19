「シルバー」が強い！　タブレット端末 人気ランキングTOP10　2025/9/19

実売データ

2025/09/19 12:00

　「BCNランキング」2025年9月8日～14日の日次集計データによると、タブレット端末の実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　11インチiPad Wi-Fi 128GB シルバー
MD3Y4J/A（アップル）

2位　11インチiPad Wi-Fi 128GB ブルー
MD4A4J/A（アップル）

3位　LUCA Tablet TE10D1M64 グレー
TE10D1M64-KV1H（アイリスオーヤマ）

4位　LAVIE Tab T10
T1055/KAS（NEC）

5位　LAVIE Tab T8
T0855/KAS（NEC）

6位　LAVIE Tab Lite
TL103/KAL（NEC）

7位　11インチiPad Wi-Fi 128GB イエロー
MD4D4J/A（アップル）

8位　LAVIE Tab T11
T1165/KAS（NEC）

9位　11インチiPad Air Wi-Fi 256GB スペースグレイ
MCA14J/A（アップル）

10位　11インチiPad Air Wi-Fi 128GB スペースグレイ
MC9W4J/A（アップル）
 
11インチiPad Wi-Fi 128GB シルバー

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
ギャラリーページ

※Amazonのアソシエイトとして、BCN＋Rは適格販売により収入を得ています。

データサービス・リサーチについて

お問い合わせはこちら

注目の記事

外部リンク