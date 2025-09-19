キー入力の反応が速い！　ゲーミングキーボード人気ランキングTOP10　2025/9/19

実売データ

2025/09/19 17:00

　「BCNランキング」2025年9月8日～14日の日次集計データによると、ゲーミングキーボードの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　G213 RGB Gaming Keyboard
G213r（ロジクール）

2位　PRO X TKL RAPID ブラック Japanese
G-PKB-TKL-RTBK（ロジクール）

3位　PRO Gaming Keyboard Linear
G-PKB-002LN（ロジクール）

4位　PCMK JIS 2HE TKL Mechanical Gaming Keyboard White
PCMK JIS 2HE TKL Mechanical Gaming Keyboard White（Pulsar Gaming Gears）

5位　G413 TKL SE Mechanical Gaming Keyboard
G413TKLSE（ロジクール）

6位　PRO X TKL RAPID ホワイト Japanese
G-PKB-TKL-RTWH（ロジクール）

7位　HyperX Alloy Core RGB
HX-KB5ME2-JP（HP）

7位　G512 Carbon RGB Mechanical Gaming Keyboard-Linear
G512r-LN（ロジクール）

9位　G512 Carbon RGB Mechanical Gaming Keyboard-Tactile
G512r-TC（ロジクール）

10位　PRO Gaming Keyboard Clicky
G-PKB-002CK（ロジクール）
 
G213 RGB Gaming Keyboard


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
ギャラリーページ

※Amazonのアソシエイトとして、BCN＋Rは適格販売により収入を得ています。

データサービス・リサーチについて

お問い合わせはこちら

注目の記事

外部リンク