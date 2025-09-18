売れてるのはiPhone 16！　スマホシリーズ別人気ランキングTOP10　2025/9/18

「BCNランキング」2025年9月8日～14日の日次集計データによると、スマートフォン（スマホ）シリーズ別の実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 iPhone 16（アップル）
2位 iPhone 16e（アップル）
3位 Galaxy A25 5G（SAMSUNG）
4位 Pixel 9a（Google）
5位 arrows We2（FCNT）
6位 moto g66j 5G（Motorola Mobility）
7位 AQUOS sense9（シャープ）
8位 Galaxy S25（SAMSUNG）
9位 Pixel 10（Google）
10位 Pixel 8a（Google）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 iPhone 16（アップル）
2位 iPhone 16e（アップル）
3位 Galaxy A25 5G（SAMSUNG）
4位 Pixel 9a（Google）
5位 arrows We2（FCNT）
6位 moto g66j 5G（Motorola Mobility）
7位 AQUOS sense9（シャープ）
8位 Galaxy S25（SAMSUNG）
9位 Pixel 10（Google）
10位 Pixel 8a（Google）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
注目の記事
外部リンク
- BCNランキング・データサービス＝https://www.bcnretail.com/dataservice/
- デジタル家電市場の動向がわかる！「サンプルデータ 無料ダウンロード」＝https://www.bcnretail.com/topics_detail20/id=178098
- デジタル・家電・流通の消費者動向を探る、マーケティングリサーチ＝https://www.bcnretail.com/topics_detail20/id=82735
- POSデータサービス（簡易版）無料体験＝https://mkt.bcnranking.jp/member/free/form.html
- スマートフォン 週間売れ筋ランキング＝https://www.bcnretail.com/research/ranking/list/contents_type=167