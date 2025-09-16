【エリア別】名古屋圏で「Pixel 9a」が売れてる！　Androidスマホ人気ランキングTOP10　2025/9/16

Pixel 9a 128GB

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

「BCNランキング」2025年9月1日～7日の日次集計データ・名古屋圏（愛知県・三重県・岐阜県）によると、Androidスマートフォン（スマホ）機種別の実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位 Pixel 9a 128GB(NTT docomo)（Google）2位 Galaxy A25 5G SCG33（SAMSUNG）3位 Galaxy A25 5G SC-53F（SAMSUNG）4位 Pixel 9a 128GB(au)（Google）5位 Galaxy A25 5G(UQ mobile)（SAMSUNG）6位 Pixel 10 128GB(au)（Google）7位 nubia S 5G（ZTE）8位 Pixel 9a 128GB(SoftBank)（Google）8位 arrows We2 F-52E（FCNT）10位 Pixel 8a(Y!mobile)（Google）