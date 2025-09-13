キヤノンかソニーか　ミラーレス一眼 人気ランキングTOP10　2025/9/13

実売データ

2025/09/13 09:00

　「BCNランキング」2025年9月1日～7日の日次集計データによると、ミラーレス一眼の実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　EOS R10・RF-S18-150 IS STM レンズキット
EOSR10-18150ISSTMLK（キヤノン）

2位　VLOGCAM ZV-E10 II ダブルズームレンズキット ブラック
ZV-E10M2X(B)（ソニー）

3位　EOS R50・ダブルズームキット ブラック
EOSR50BK-WZK（キヤノン）

4位　FUJIFILM X-M5 XC15-45mmレンズキット シルバー
F X-M5LK-1545-S（富士フイルム）

5位　VLOGCAM ZV-E10 パワーズームレンズキット ブラック
ZV-E10L(B)（ソニー）

6位　Z 30 ダブルズームキット
Z30WZ（ニコン）

7位　EOS RP・RF24-105 IS STM レンズキット
EOSRP-24105ISSTMLK（キヤノン）

8位　EOS R50・ダブルズームキット ホワイト
EOSR50WH-WZK（キヤノン）

9位　α6400 ダブルズームレンズキット ブラック
ILCE-6400Y(B)（ソニー）

10位　VLOGCAM ZV-E10 II パワーズームレンズキット ブラック
ZV-E10M2K(B)（ソニー）
 
EOS R10・RF-S18-150 IS STM レンズキット


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
ギャラリーページ

※Amazonのアソシエイトとして、BCN＋Rは適格販売により収入を得ています。

データサービス・リサーチについて

お問い合わせはこちら

注目の記事

外部リンク