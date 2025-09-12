上位は前週と変わらず！　有機ELテレビ人気ランキングTOP10　2025/9/12

実売データ

2025/09/12 12:00

　「BCNランキング」2025年9月1日～7日の日次集計データによると、有機ELテレビの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　VIERA
TV-55Z90A（パナソニック）

2位　AQUOS OLED
4T-C55GQ3（シャープ）

3位　REGZA
55X8900N（TVS REGZA）

4位　VIERA
TV-55Z95A（パナソニック）

5位　VIERA
TV-65Z90A（パナソニック）

6位　REGZA
48X8900L（TVS REGZA）

7位　AQUOS OLED
4T-C55GQ1（シャープ）

8位　REGZA
48X8900N（TVS REGZA）

9位　AQUOS OLED
4T-C65GQ1（シャープ）

10位　AQUOS OLED
4T-C48GQ2（シャープ）
 
TV-55Z90A


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
ギャラリーページ

※Amazonのアソシエイトとして、BCN＋Rは適格販売により収入を得ています。

データサービス・リサーチについて

お問い合わせはこちら

注目の記事

外部リンク