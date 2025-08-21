縮小するデジカメ市場に光明？カギは「レトロブーム」と若年層【後編】

人気デジカメブランド、満足度ランキングTOP3

デジカメ世代交代！キヤノン・ニコン vs ソニー、若年層獲得で明暗

【ペルソナ分析】デジカメ3大ブランド、AIでユーザー像を深掘り！

【キヤノンEOSシリーズ】「堅実に成功を目指す、戦略的な努力家」タイプ

【ソニーαシリーズ】「独自性と理想を追求する、創造的な挑戦者」タイプ

【ニコンZシリーズ／Dシリーズ】「慎重で着実に進む、職人気質の探求者」タイプ

まとめ

前回の前編では「BCNランキング」を使い、2018年から24年のデジタルカメラ市場における変化についてみたが、今回の後編では、マクロミルが実施したアンケートを用いた満足度のランキングとランキング上位ブランドの利用者属性とペルソナの分析をひも解いていく。まず、デジカメの満足度をCorekaのブランドランキングでみると、1位は「EOS／EOS Kissシリーズ（キヤノン）」、2位は「αシリーズ（ソニー）」、3位は「Zシリーズ／Dシリーズ（ニコン）」となった。各社の満足度に大きな差はみられず、今後は性能の向上やレンズの開発競争がさらに激化することが予想される。次に、ユーザーの声を基にした満足点からブランドごとの特徴を明らかにする。三つのブランドに共通する要素として、使いやすさ、信頼性が挙がっている。「EOS／EOS Kissシリーズ」と「αシリーズ」に共通するのは、コストパフォーマンス。これは両シリーズともに、プロ向けから初心者向けまで幅広いラインアップを展開していることが要因と考えられる。一方、「Zシリーズ／Dシリーズ」は、玄人向けの製品であるため、ピンと調整の柔軟性や高性能、高い描写力といったプロ並みの写真を表現できる点が評価されていることが明らかとなった。さらに、満足度を左右する重要な要素として、レンズの種類の豊富さが挙げられる。「EOS／EOS Kissシリーズ」と「αシリーズ」はサードパーティー製を含めて、豊富な交換レンズを取り揃える。一方、「Zシリーズ／Dシリーズ」も近年交換レンズの種類を増やしているが、やや出遅れている印象があり、この点が満足度の差に影響している可能性が高い。性年代別のユーザー構成をみると、キヤノンとニコンはフィルムカメラ時代からの固定ユーザーが多く、既存のレンズ資産が他社製品と互換性がないため、他社への乗り換えが難しく、結果として既存ユーザーの定着率が高い傾向が出やすい。このような背景から、両ブランドのユーザー層では高齢化が進んでいる。50代以上のユーザーが「EOS／EOS Kissシリーズ」と「Zシリーズ／Dシリーズ」では54％を占めるのに対し、「αシリーズ」では45％に留まる。ソニーはデジカメ市場への参入から比較的日が浅いため、既存のユーザー層にとらわれず、新しい技術やトレンドに敏感な若年層を取り込みやすい傾向があると考えられる。最後に、Corekaの性格・価値観分析を基にマクロミルのAzure Open AIを用いて、3ブランドのユーザーペルソナを作成した。キヤノンEOSシリーズの利用者は、「社会的成功」や「計画性」を重視する傾向が強く、「ステータス志向」や「計画重視」といった項目で平均スコアを上回る。自己実現や目標達成への意欲が高く、「探求心」も旺盛で、新しい知識やスキルの習得にも積極的。他者との協調よりも、独立した行動を好む傾向もみられる。ソニーαシリーズの利用者は、「探求心」が際立って強く、「完璧主義」や「創意工夫」といった、自己表現や成果への強いこだわりが特徴的。「ステータス志向」や「同調志向」も比較的高く、自分らしさの追求と社会的評価の両立を重視するタイプと言える。新しいテクノロジーや表現手法に強く惹かれ、個性と革新性のバランスを大切にする。一方で、「安定志向」といった従来型の価値観には、あまり重きを置かない傾向もみられる。ニコンZシリーズ／Dシリーズの利用者は、「完璧主義」や「計画重視」といった項目で高いスコアを示しており、事前準備や精密さを重んじる堅実な性格がうかがえる。「探求心」も強く、関心を持った対象には時間をかけて深く掘り下げる傾向がある。一方で、「強迫的協調性」や「社会性重視」といった対人関係に関する指標は平均よりやや低く、他者に流されず自分のペースを大切にする傾向がみられる。スマートフォンのカメラ機能の向上やデジカメの価格高騰により、デジカメ市場は依然として厳しい状況が続いている。メーカー各社は新規ユーザーの獲得を目指し、「高機能化」と「レトロ回帰」という二軸の戦略を展開している。今後は、若年層の取り込みを視野に入れ、「映え」やスマートフォンとの連携機能を重視した製品が増加すると予想される。カメラ性能の進化により、プロのような撮影体験がより身近になる中、デジカメ市場は新たな局面を迎えていると言える。Corekaによるアンケート調査の概要調査名 デジタルカメラに関する調査調査機関 マクロミル調査方法 インターネットリサーチ調査対象者 全国15-79歳男女回答者数 4531人割付方法 エリア性年代均等割付後、人口推計に合わせて構成比を補正調査実施期間 2024年7月～2024年9月BCNランキングの概要全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計している実売データベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。