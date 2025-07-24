「AirPods」が上位3機種を独占！ 完全ワイヤレスイヤホン人気ランキングTOP10 2025/7/24
実売データ
2025/07/24 12:00
「BCNランキング」2025年7月14日～20日の日次集計データによると、完全ワイヤレスイヤホンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 MagSafe充電ケース(USB-C)付きAirPods Pro(第2世代)
MTJV3J/A（アップル）
2位 AirPods 4 アクティブノイズキャンセリング搭載
MXP93J/A（アップル）
3位 AirPods 4
MXP63J/A（アップル）
4位 INZONE Buds ホワイト
WF-G700N(W)（ソニー）
5位 INZONE Buds ブラック
WF-G700N(B)（ソニー）
6位 JBL Tour Pro 2 Black
JBLTOURPRO2BLK（ハーマンインターナショナル）
7位 ワイヤレスステレオヘッドセット ブラック
WF-C500(B)（ソニー）
8位 ワイヤレスステレオヘッドセット ブラック
WF-C510(B)（ソニー）
9位 Technics ワイヤレスステレオインサイドホン ブラック
EAH-AZ100-K（パナソニック）
10位 SOLID BASS ワイヤレスイヤホン ブラック
ATH-CKS50TW2 BK（オーディオテクニカ）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 MagSafe充電ケース(USB-C)付きAirPods Pro(第2世代)
MTJV3J/A（アップル）
2位 AirPods 4 アクティブノイズキャンセリング搭載
MXP93J/A（アップル）
3位 AirPods 4
MXP63J/A（アップル）
4位 INZONE Buds ホワイト
WF-G700N(W)（ソニー）
5位 INZONE Buds ブラック
WF-G700N(B)（ソニー）
6位 JBL Tour Pro 2 Black
JBLTOURPRO2BLK（ハーマンインターナショナル）
7位 ワイヤレスステレオヘッドセット ブラック
WF-C500(B)（ソニー）
8位 ワイヤレスステレオヘッドセット ブラック
WF-C510(B)（ソニー）
9位 Technics ワイヤレスステレオインサイドホン ブラック
EAH-AZ100-K（パナソニック）
10位 SOLID BASS ワイヤレスイヤホン ブラック
ATH-CKS50TW2 BK（オーディオテクニカ）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
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外部リンク
- BCNランキング・データサービス＝https://www.bcnretail.com/dataservice/
- デジタル家電市場の動向がわかる！「サンプルデータ 無料ダウンロード」＝https://www.bcnretail.com/topics_detail20/id=178098
- デジタル・家電・流通の消費者動向を探る、マーケティングリサーチ＝https://www.bcnretail.com/topics_detail20/id=82735
- POSデータサービス（簡易版）無料体験＝https://mkt.bcnranking.jp/member/free/form.html
- (マイク付)ヘッドホン・イヤホン 週間売れ筋ランキング＝https://www.bcnretail.com/research/ranking/list/contents_type=156