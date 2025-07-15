ジャンル問わず映像美が際立つ！　2025年6月の4Kテレビ人気ランキングTOP10　2025/7/15

実売データ

2025/07/15 12:30

　「BCNランキング」2025年6月の月次集計データによると、BS・CS 4Kチューナー搭載テレビ（4Kテレビ）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　REGZA
43M550M（TVS REGZA）

2位　AQUOS 4K
4T-C43GN2（シャープ）

3位　AQUOS 4K
4T-C50GN2（シャープ）

4位　BRAVIA 5
K-55XR50（ソニー）

5位　REGZA
50M550M（TVS REGZA）

6位　AQUOS 4K
4T-C55GN2（シャープ）

7位　REGZA
55Z570L（TVS REGZA）

8位　VIERA
TV-43W90A（パナソニック）

9位　VIERA
TV-50W90A（パナソニック）

10位　REGZA
55M550M（TVS REGZA）
 
43M550M


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
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