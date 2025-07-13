「DMR-4TS204」が首位に！ 2025年6月の4Kレコーダー人気ランキングTOP10 2025/7/13
実売データ
2025/07/13 12:30
「BCNランキング」2025年6月の月次集計データによると、BS・CS 4Kチューナー搭載レコーダー（4Kレコーダー）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 4Kチューナー内蔵DIGA
DMR-4TS204（パナソニック）
2位 4Kチューナー内蔵DIGA
DMR-4T203（パナソニック）
3位 4Kチューナー内蔵Ultra HD ブルーレイ/DVDレコーダー
BDZ-FBW2200（ソニー）
4位 AQUOS 4Kレコーダー
4B-C20GT3（シャープ）
5位 AQUOS 4Kレコーダー
4B-C20EW3（シャープ）
6位 4Kチューナー内蔵DIGA
DMR-4T103（パナソニック）
7位 4Kチューナー内蔵Ultra HD ブルーレイ/DVDレコーダー
BDZ-FBT2200（ソニー）
8位 4Kチューナー内蔵Ultra HD ブルーレイ/DVDレコーダー
BDZ-FBT4200（ソニー）
9位 4Kチューナー内蔵DIGA
DMR-4T303（パナソニック）
10位 4Kチューナー内蔵DIGA
DMR-4T403（パナソニック）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 4Kチューナー内蔵DIGA
DMR-4TS204（パナソニック）
2位 4Kチューナー内蔵DIGA
DMR-4T203（パナソニック）
3位 4Kチューナー内蔵Ultra HD ブルーレイ/DVDレコーダー
BDZ-FBW2200（ソニー）
4位 AQUOS 4Kレコーダー
4B-C20GT3（シャープ）
5位 AQUOS 4Kレコーダー
4B-C20EW3（シャープ）
6位 4Kチューナー内蔵DIGA
DMR-4T103（パナソニック）
7位 4Kチューナー内蔵Ultra HD ブルーレイ/DVDレコーダー
BDZ-FBT2200（ソニー）
8位 4Kチューナー内蔵Ultra HD ブルーレイ/DVDレコーダー
BDZ-FBT4200（ソニー）
9位 4Kチューナー内蔵DIGA
DMR-4T303（パナソニック）
10位 4Kチューナー内蔵DIGA
DMR-4T403（パナソニック）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
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外部リンク
- BCNランキング・データサービス＝https://www.bcnretail.com/dataservice/
- デジタル家電市場の動向がわかる！「サンプルデータ 無料ダウンロード」＝https://www.bcnretail.com/topics_detail20/id=178098
- デジタル・家電・流通の消費者動向を探る、マーケティングリサーチ＝https://www.bcnretail.com/topics_detail20/id=82735
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