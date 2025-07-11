「AQUOS wish4」浮上！　Androidスマホ人気ランキングTOP10　2025/7/11

実売データ

2025/07/11 07:30

　「BCNランキング」2025年6月30日～7月6日の日次集計データによると、Androidスマートフォン（スマホ）機種別の実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　Galaxy A25 5G SCG33（SAMSUNG）

2位　AQUOS wish4 SH-52E（シャープ）

3位　Pixel 9a 128GB(NTT docomo)（Google）

4位　AQUOS sense9 SH-M29 8GB+256GB（シャープ）

5位　Reno13 A 限定BOX（OPPO）

6位　Pixel 9a 128GB(au)（Google）

7位　Pixel 9a 128GB(SoftBank)（Google）

8位　nubia S 5G（ZTE）

9位　edge 50s pro(SoftBank)（Motorola Mobility）

10位　Galaxy A25 5G SC-53F（SAMSUNG）
 
AQUOS wish4 SH-52E


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
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