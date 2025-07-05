「JBL GO 4」が首位奪還！　ワイヤレススピーカー人気ランキングTOP10　2025/7/5

実売データ

2025/07/05 12:30

　「BCNランキング」2025年6月23日～29日の日次集計データによると、ワイヤレススピーカーの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　JBL GO 4 ブラック
JBLGO4BLK（ハーマンインターナショナル）

2位　デジタルワイヤレススピーカーシステム ホワイト
AT-SP767XTV WH（オーディオテクニカ）

3位　Xiaomi Sound Pocket
MDZ-37-DB（Xiaomi）

4位　Soundcore Select 4 Go ブラック
A31X1011（Anker）

5位　ワイヤレスポータブルスピーカー ブラック
SRS-XB100(B)（ソニー）

6位　SoundLink Flex Portable Speaker (第2世代) ブラック
SOUNDLINK FLEX PORTABLE SPEAKER 2ND GEN ﾌﾞﾗｯｸ（BOSE）

7位　Aurex ワイヤレススピーカー
TY-WSD20(W)（東芝エルイートレーディング）

7位　SoundCore ブラック
A3102016（Anker）

9位　ULT POWER SOUND ULT FIELD 1 ブラック
SRS-ULT10(B)（ソニー）

10位　JBL GO 4 ブルー
JBLGO4BLU（ハーマンインターナショナル）
 
JBL GO 4 ブラック

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
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