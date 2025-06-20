遠くのものを大きく鮮明に！　2025年5月の双眼鏡 人気ランキングTOP10　2025/6/20

実売データ

2025/06/20 12:00

　「BCNランキング」2025年5月の月次集計データによると、双眼鏡の実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　Do・Nature 7X18
STV-B07B（ケンコー・トキナー）

2位　スポーツスターEX 10x25D CF
スポーツスターEX 10x25D CF（ニコンビジョン）

3位　コールマン M8X21 ブラック
コールマン M8X21 ブラック（ビクセン）

4位　PENTAX タンクローR 8X21 UCF R
タンクローR 8X21 UCF R（リコーイメージング）

5位　コールマン M10X21 シルバー
コールマン M10X21 シルバー（ビクセン）

6位　スポーツスターEX 8x25D CF
スポーツスターEX 8x25D CF（ニコンビジョン）

7位　Trip light 8x21 RC II シャンパンゴールド
Trip light 8x21 RC II シャンパンゴールド（OMデジタルソリューションズ）

8位　Trip light 8x21 RC II パールホワイト
Trip light 8x21 RC II パールホワイト（OMデジタルソリューションズ）

9位　SG-H 8X21
SG-H 8X21（ケンコー・トキナー）

10位　アトレックII HR8X32WP
アトレックII HR8X32WP（ビクセン）
 
Do・Nature 7X18

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
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