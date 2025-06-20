「Galaxy A25 5G」が機種別で返り咲き！　Androidスマホ人気ランキングTOP10　2025/6/20

実売データ

2025/06/20 07:30

　「BCNランキング」2025年6月9日～15日の日次集計データによると、Androidスマートフォン（スマホ）機種別の実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　Galaxy A25 5G SCG33（SAMSUNG）

2位　Reno11 A（OPPO）

3位　Pixel 9a 128GB(NTT docomo)（Google）

4位　AQUOS wish4 SH-52E（シャープ）

5位　moto g05（Motorola Mobility）

6位　Pixel 9a 128GB(au)（Google）

7位　Pixel 9a 128GB(SoftBank)（Google）

8位　arrows We2 F-52E（FCNT）

9位　nubia S 5G（ZTE）

10位　edge 50s pro(SoftBank)（Motorola Mobility）
 
Galaxy A25 5G SCG33

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
ギャラリーページ

データサービス・リサーチについて

お問い合わせはこちら

注目の記事

外部リンク