「EOS R10」が強い！　ミラーレス一眼 人気ランキングTOP10　2025/6/14

実売データ

2025/06/14 09:00

　「BCNランキング」2025年6月2日～8日の日次集計データによると、ミラーレス一眼の実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　EOS R10・RF-S18-150 IS STM レンズキット
EOSR10-18150ISSTMLK（キヤノン）

2位　VLOGCAM ZV-E10 II ダブルズームレンズキット ブラック
ZV-E10M2X(B)（ソニー）

3位　EOS R50・ダブルズームキット ブラック
EOSR50BK-WZK（キヤノン）

4位　VLOGCAM ZV-E10 II パワーズームレンズキット ブラック
ZV-E10M2K(B)（ソニー）

5位　EOS R50・ダブルズームキット ホワイト
EOSR50WH-WZK（キヤノン）

6位　Z50II ダブルズームキット
Z50II ダブルズームキット（ニコン）

7位　LUMIX G100D Wキット
DC-G100DW-K（パナソニック）

8位　α6400 ダブルズームレンズキット ブラック
ILCE-6400Y(B)（ソニー）

8位　EOS R50 V・RF-S14-30 IS STM PZレンズキット
EOSR50V-1430ISSTMPZLK（キヤノン）

10位　VLOGCAM ZV-E10 ダブルズームレンズキット ブラック
ZV-E10Y(B)（ソニー）
 
EOS R10・RF-S18-150 IS STM レンズキット

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
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