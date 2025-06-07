コンパクトで気軽に撮影！　ミラーレス一眼 人気ランキングTOP10　2025/6/7

実売データ

2025/06/07 09:00

　「BCNランキング」2025年5月26日～6月1日の日次集計データによると、ミラーレス一眼の実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　EOS R10・RF-S18-150 IS STM レンズキット
EOSR10-18150ISSTMLK（キヤノン）

2位　EOS R50・ダブルズームキット ブラック
EOSR50BK-WZK（キヤノン）

3位　VLOGCAM ZV-E10 II パワーズームレンズキット ブラック
ZV-E10M2K(B)（ソニー）

4位　EOS R50・ダブルズームキット ホワイト
EOSR50WH-WZK（キヤノン）

5位　VLOGCAM ZV-E10 II ダブルズームレンズキット ブラック
ZV-E10M2X(B)（ソニー）

6位　Z50II ダブルズームキット
Z50II ダブルズームキット（ニコン）

7位　α6400 ダブルズームレンズキット ブラック
ILCE-6400Y(B)（ソニー）

8位　LUMIX G100D Wキット
DC-G100DW-K（パナソニック）

9位　EOS R50 V・RF-S14-30 IS STM PZレンズキット
EOSR50V-1430ISSTMPZLK（キヤノン）

10位　FUJIFILM X-M5 XC15-45mmレンズキット シルバー
F X-M5LK-1545-S（富士フイルム）
 
EOS R10・RF-S18-150 IS STM レンズキット

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
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