「AQUOS 4K」が売れてる！　2025年4月の4Kテレビ人気ランキングTOP10　2025/5/13

「BCNランキング」2025年4月の月次集計データによると、BS・CS 4Kチューナー搭載テレビ（4Kテレビ）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 AQUOS 4K
4T-C43GN2（シャープ）
2位 REGZA
43M550M（TVS REGZA）
3位 REGZA
55Z870N（TVS REGZA）
4位 AQUOS 4K
4T-C50GN2（シャープ）
5位 AQUOS 4K
4T-C42FL1（シャープ）
6位 REGZA
55M550M（TVS REGZA）
7位 REGZA
50M550M（TVS REGZA）
8位 AQUOS 4K
4T-C55GN2（シャープ）
9位 REGZA
50Z670N（TVS REGZA）
10位 REGZA
43Z670N（TVS REGZA）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 AQUOS 4K
4T-C43GN2（シャープ）
2位 REGZA
43M550M（TVS REGZA）
3位 REGZA
55Z870N（TVS REGZA）
4位 AQUOS 4K
4T-C50GN2（シャープ）
5位 AQUOS 4K
4T-C42FL1（シャープ）
6位 REGZA
55M550M（TVS REGZA）
7位 REGZA
50M550M（TVS REGZA）
8位 AQUOS 4K
4T-C55GN2（シャープ）
9位 REGZA
50Z670N（TVS REGZA）
10位 REGZA
43Z670N（TVS REGZA）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
※Amazonのアソシエイトとして、BCN＋Rは適格販売により収入を得ています。
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外部リンク
- BCNランキング・データサービス＝https://www.bcnretail.com/dataservice/
- デジタル家電市場の動向がわかる！「サンプルデータ 無料ダウンロード」＝https://www.bcnretail.com/topics_detail20/id=178098
- デジタル・家電・流通の消費者動向を探る、マーケティングリサーチ＝https://www.bcnretail.com/topics_detail20/id=82735
- POSデータサービス（簡易版）無料体験＝https://mkt.bcnranking.jp/member/free/form.html
- 薄型テレビ 月間売れ筋ランキング＝https://www.bcnretail.com/research/ranking/monthly/list/contents_type=109