「AQUOS 4K」が売れてる！　2025年4月の4Kテレビ人気ランキングTOP10　2025/5/13

実売データ

2025/05/13 12:30

　「BCNランキング」2025年4月の月次集計データによると、BS・CS 4Kチューナー搭載テレビ（4Kテレビ）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　AQUOS 4K
4T-C43GN2（シャープ）

2位　REGZA
43M550M（TVS REGZA）

3位　REGZA
55Z870N（TVS REGZA）

4位　AQUOS 4K
4T-C50GN2（シャープ）

5位　AQUOS 4K
4T-C42FL1（シャープ）

6位　REGZA
55M550M（TVS REGZA）

7位　REGZA
50M550M（TVS REGZA）

8位　AQUOS 4K
4T-C55GN2（シャープ）

9位　REGZA
50Z670N（TVS REGZA）

10位　REGZA
43Z670N（TVS REGZA）
 
4T-C43GN2

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
ギャラリーページ

※Amazonのアソシエイトとして、BCN＋Rは適格販売により収入を得ています。

データサービス・リサーチについて

お問い合わせはこちら

注目の記事

外部リンク