OPPO「Reno11 A」が浮上！　Androidスマホ人気ランキングTOP10　2025/5/9

実売データ

2025/05/09 07:30

　「BCNランキング」2025年4月28日～5月4日の日次集計データによると、Androidスマートフォン（スマホ）機種別の実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　Reno11 A（OPPO）

2位　Galaxy A25 5G SC-53F（SAMSUNG）

3位　Pixel 9a 128GB(NTT docomo)（Google）

4位　Galaxy A25 5G SCG33（SAMSUNG）

5位　AQUOS wish4 SH-52E（シャープ）

6位　Pixel 9a 128GB(au)（Google）

7位　Pixel 9a 128GB(SoftBank)（Google）

8位　arrows We2 F-52E（FCNT）

9位　arrows We2 FCG02（FCNT）

10位　nubia S 5G(Y!mobile)（ZTE）
 
Reno11 A

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
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