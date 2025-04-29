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【エリア別】「Pixel 9a」が強い！　名古屋圏のAndroidスマホ人気ランキングTOP10　2025/4/29

実売データ

2025/04/29 07:30

　「BCNランキング」2025年4月14日～20日の日次集計データ・名古屋圏（愛知県・三重県・岐阜県）によると、Androidスマートフォン（スマホ）機種別の実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　Pixel 9a 128GB(SoftBank)（Google）

2位　Galaxy A25 5G SC-53F（SAMSUNG）

3位　Pixel 9a 128GB(au)（Google）

4位　Galaxy A25 5G SCG33（SAMSUNG）

5位　Pixel 9a 128GB(NTT docomo)（Google）

6位　nubia S 5G(Y!mobile)（ZTE）

7位　Pixel 7a(au)（Google）

8位　Pixel 8a(au)（Google）

9位　arrows We2 F-52E（FCNT）

10位　Galaxy A25 5G(UQ mobile)（SAMSUNG）
 
Pixel 9a 128GB(SoftBank)


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
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