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【エリア別】東京圏で「Galaxy A25 5G」が連続首位！　Androidスマホ人気ランキングTOP10　2025/4/21

実売データ

2025/04/21 07:30

　「BCNランキング」2025年4月7日～13日の日次集計データ・東京圏（東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県）によると、Androidスマートフォン（スマホ）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　Galaxy A25 5G SCG33（SAMSUNG）

2位　AQUOS wish4 SH-52E（シャープ）

3位　Pixel 8a(au)（Google）

4位　AQUOS sense9 SH-M29 8GB+256GB（シャープ）

5位　arrows We2 FCG02（FCNT）

6位　arrows We2 F-52E（FCNT）

7位　Galaxy A25 5G SC-53F（SAMSUNG）

8位　A79 5G（OPPO）

9位　Redmi 12 5G XIG03（Xiaomi）

10位　Xperia 10 VI SO-52E（ソニー）
 
Galaxy A25 5G SCG33

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
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